Liliana Resinovich la decisione sulla perizia sul corpo | cosa succede ora

Nel caso sempre più intricato della morte di Liliana Resinovich, emerge un nuovo capitolo che potrebbe indirizzare l’inchiesta verso conclusioni più definite. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste ha infatti respinto la richiesta avanzata dai legali di Sebastiano Visintin, marito della donna e unico indagato per la sua morte, che auspicavano una nuova perizia medico-legale. Il rigetto si basa su un elemento che si sta rivelando centrale: la frattura alla vertebra toracica T2 della vittima non sarebbe riconducibile a un errore del preparatore anatomico. Il dettaglio, divulgato dalla trasmissione di Rai3 “ Chi l’ha visto? “, è tutt’altro che trascurabile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it