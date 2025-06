Liliana Resinovich gip scagiona preparatore anatomico Molinari | Vertebra T2 era rotta prima dell'autopsia

Il caso di Liliana Resinovich si arricchisce di nuovi sviluppi: il gip ha scagionato il preparatore anatomico Molinari, confermando che la frattura della vertebra T2 era preesistente e visibile già prima dell'autopsia. Questa decisione mette in discussione alcune ipotesi investigative e apre nuovi scenari sul mistero della sua scomparsa e presunta morte. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa intricata vicenda.

Il gip ha rigettato la richiesta di perizia medico legale avanzata dai legali di Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich indagato per la sua morte. Sempre secondo il gip, infatti, la lesione della vertebra T2 sul corpo della 63enne non sarebbe stata causata dal preparatore anatomico Giacomo Molinari ed era evidente durante la TAC dell'8 gennaio 2022, ben prima dell'intervento del tecnico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: liliana - resinovich - preparatore - anatomico

Liliana Resinovich, parla il tecnico Molinari: “Sulla vertebra ho detto la verità, non copro nessuno” - Liliana Resinovich e il tecnico anatomopatologo Giacomo Molinari si trovano al centro di una controversia.

Liliana Resinovich, non è stato il preparatore anatomico a rompere la vertebra #lilianaresinovich #trieste #30giugno Vai su X

Svolta nel caso di Liliana Resinovich: non è stato il preparatore anatomico a rompere la vertebra. Ecco chi è stato >> https://buff.ly/Sy1FL0A Vai su Facebook

Liliana Resinovich, la rottura della vertebra non è stata causata dal preparatore anatomico: la scoperta di Ch; Liliana Resinovich, non è stato il preparatore anatomico a rompere la vertebra; Omicidio Liliana Resinovich, la vertebra T2 non è stata rotta dal preparatore anatomico: svolta nelle indagini.

Liliana Resinovich, gip “scagiona” preparatore anatomico Molinari: “Vertebra T2 era rotta prima dell’autopsia” - Il gip ha rigettato la richiesta di perizia medico legale avanzata dai legali di Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich indagato per la sua ... Da fanpage.it

Liliana Resinovich, "non è stato il preparatore anatomico a rompere la vertebra" - Ora verrebbe escluso che la rottura della vertebra T2 sia stata causata dal preparatore anatomico. Scrive msn.com