Liguria ' generosa' su donazioni e trapianti ma c' è ancora chi dice no Dati prospettive e una nuova legge all' orizzonte

La Liguria si distingue per la sua generosità in donazioni e trapianti, ma ancora 232 persone aspettano un’azione decisiva. Nonostante il 2024 abbia segnato il record più alto dal 2015 con oltre 3.000 donatori in Italia, il numero di chi dice no resta una sfida. Con prospettive di nuove leggi all’orizzonte, il futuro delle donazioni sembra più promettente che mai, ma c’è ancora molto da fare per colmare il divario.

Il 2024 è stato l'anno con il dato più alto dal 2015 sul fronte della donazione degli organi e dei trapianti. In Italia parliamo di 3.192 donatori segnalati nelle rianimazioni, con una crescita del 3,2% rispetto all'anno precedente, quando erano stati 3.092. Un trend positivo, con l'eccezione. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: trapianti - liguria - generosa - donazioni

Liguria 'generosa' su donazioni e trapianti, ma c'è ancora chi dice no. Dati, prospettive e una nuova legge all'orizzonte; Donazioni organi, aumentano i no al consenso sulla carta d’identità; Donazione organi, il comune ligure più generoso è in provincia di Genova: a Mele consensi al 99%.

Trapianti e donazioni, in Liguria il nuovo coordinatore è Alessandro Bonsignore - Sanità Trapianti e donazioni, in Liguria il nuovo coordinatore è Alessandro Bonsignore. Come scrive ilsecoloxix.it

Giornata della donazione degli organi, Liguria settima in Italia - Giornata della donazione degli organi, Liguria settima in Italia L'indice diffuso in occasione del 16 aprile rivela una regione generosa e sempre più consapevole dell'importanza di questo gesto ... rainews.it scrive