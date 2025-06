Lieto fine per il Barboncino Milo | torna a casa dalla sua famiglia dopo essere stato rapito

Dopo giorni di angoscia e speranza, il sorriso torna a riempire le facce della famiglia di Milo, il dolce barboncino rapito a Pontremoli. Il suo ritorno rappresenta non solo un lieto fine, ma anche un messaggio di solidarietà e attenzione per i nostri amici a quattro zampe. La vicenda di Milo ci ricorda quanto sia importante unirsi per proteggere e amare i nostri compagni di vita. Continua a leggere.

Dopo giorni di paura, il cucciolo di Barboncino Milo √® tornato a casa dalla sua famiglia. Era stato rapito il 23 giugno a Pontremoli, provincia di Massa Carrara, mentre la casa era vuota. A seguito dell'appello social, i ladri lo hanno rilasciato in strada e il piccolo √® stato ritrovato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

