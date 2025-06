Lierna omaggia Alessandro Bono con il concerto di Massimo Priviero

Lierna si anima sotto il cielo estivo con un evento che unisce musica, emozioni e ricordi. Sabato 5 luglio, alle ore 20.45, Riva Bianca in località Castello sarà teatro di "Concerto per un amico", un omaggio speciale ad Alessandro Bono con l’energia coinvolgente di Massimo Priviero. Preparatevi a vivere una serata indimenticabile, tra note d'autore e ricordi vividi, in un’atmosfera che celebra la musica e l’amicizia.

