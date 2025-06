Licata punta al riconoscimento IGP per il suo melone | nasce il Comitato Promotore

Licata punta a far riconoscere il suo celebre melone come Indicazione Geografica Protetta (IGP), valorizzando così l’eccellenza del territorio. Nata dalla recente riunione presso il Ristorante Sombrero, questa iniziativa coinvolge molte aziende agricole locali entusiaste di tutelare un prodotto simbolo della tradizione. Con un direttivo già eletto, il comitato si prepara a promuovere con forza il Melone di Licata, rafforzando la sua identità e il suo prestigio sui mercati nazionali e internazionali.

Si è tenuta presso il Ristorante Sombrero di Licata la riunione costitutiva del Comitato Promotore per il riconoscimento del Melone di Licata come Indicazione Geografica Protetta (IGP). Un incontro partecipato da numerose aziende agricole del territorio, unite dall’intento comune di valorizzare e tutelare uno dei prodotti simbolo dell’agricoltura locale. Nel corso dell’assemblea sono stati eletti i membri del direttivo che guideranno il comitato nelle prossime fasi del percorso: Domenico Raneri è stato nominato presidente, Aurelio Boncoraglio segretario e Salvatore De Caro tesoriere. Obiettivo primario del Comitato è l’ottenimento del riconoscimento IGP, strumento fondamentale per evidenziare la qualità, la tipicità e la storia del Melone di Licata, oltre a rappresentare un volano per lo sviluppo economico e sociale dell’intera area agrigentina. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it