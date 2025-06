Libri luglio 2025 | le novità in arrivo in libreria

Luglio 2025 si preannuncia un mese imperdibile per gli amanti dei libri, con uscite che promettono emozioni e sorprese. Tra le novità più attese troviamo il nuovo romanzo di Danielle Steel, “A modo suo”, ambientato nel 1900, e il thriller avvincente di Liz Lawler, “Una madre silenziosa”. Queste letture, insieme ad altre sorprese editoriali, arricchiranno le nostre librerie, regalando a ogni lettore nuove avventure da scoprire e condividere.

Grande attesa per il nuovo romanzo di Danielle Steel intitolato “A modo suo”. Attesissimo il nuovo thriller a cinque stelle di Liz Lawler intitolato “Una madre silenziosa”. Il mese di luglio ci offre molte uscite editoriali ad iniziare da “A modo suo” della famosa scrittrice Danielle Steel, in uscita il primo giorno del mese. La storia è ambientata nel 1900 quando Alexandra Bouvier cresce con la convinzione di riuscire a raggiungere qualsiasi traguardo nella vita. Ma quando in Europa scoppia la Grande Guerra e si diffonde la letale influenza spagnola, tutto quello che Alexandra pensava di fare si dissolve e la ragazza si ritrova a diciotto anni, ad affrontare perdite dolorose. 🔗 Leggi su Lopinionista.it