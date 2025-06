Libri cinema sport spettacolo musica e tradizioni | l’estate di Porto Cesareo

L’estate a Porto Cesareo si anima con un ricco calendario di eventi, tra libri, cinema, sport e musica, che promettono divertimento e coinvolgimento per tutti. Dalle tradizioni locali alle novità culturali, il Comune ha pensato a ogni dettaglio per rendere questa stagione indimenticabile. Come ha spiegato l’amministrazione, un’opportunità unica per scoprire e vivere appieno le meraviglie di questa splendida località, creando ricordi duraturi per residenti e visitatori.

PORTO CESAREO - Il Comune di Porto Cesareo presenta il programma di eventi estivi: dal centro alla località di Torre Lapillo, da giugno a settembre, sport, musica, divertimento, yoga, cinema, attività di svago e di incontro per ogni fascia d’età e utenza, per residenti e turisti. Come ha spiegato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: cesareo - porto - cinema - sport

Nuove scritte e arredi per le rotonde, completati lavori di “benvenuto” a Porto Cesareo - L'amministrazione comunale di Porto Cesareo ha recentemente concluso lavori di decoro urbano sulle rotonde d'ingresso, arricchendo l'accoglienza con nuove scritte e arredi.

Tanti gol e due pareggi, Palmeiras e Inter Miami passano il turno: eliminato il Porto Nella notte due pareggi show hanno definito le sorti del Girone A. Primo il Palmeiras che affronterà il Botafogo, secondo l’Inter Miami di Messi che se la vedrà invece con il Vai su Facebook

Libri, cinema, sport, spettacolo, musica e tradizioni: l’estate di Porto Cesareo; Sagra del Pesce Fritto - Proloco Torre Lapillo; Estate a Porto Cesareo, oltre cento eventi fino al mese di settembre.

Estate a Porto Cesareo, oltre cento eventi fino al mese di settembre - Dal centro alla località di Torre Lapillo, da giugno a settembre, sport, musica, divertimento, yoga, cinema, attività di svago e di incontro ... Secondo leccenews24.it

Porto Cesareo (Le), Alto Riconoscimento VIRTÙ E CONOSCENZA 2025 - per il suo innato estro e talento che lo hanno più volte portato sul gradino più alto dello sport ... Da affaritaliani.it