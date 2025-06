Libero cinema in libera terra | festival di cinema itinerante contro le mafie

Libero Cinema in Libera Terra, il festival di cinema itinerante contro le mafie, compie vent'anni portando arte e consapevolezza nei territori più difficili. Un percorso di due decenni che ha saputo trasformare ogni proiezione in un momento di riflessione e rinascita, sfidando barriere e diffondendo messaggi di legalità. Un traguardo importante che celebra la forza del cinema come strumento di cambiamento, e noi siamo pronti a continuare questo viaggio emozionante insieme a voi.

La Cinemovel Foundation celebra quest'anno un traguardo straordinario: la ventesima edizione del suo festival itinerante, il più longevo d'Italia. Un viaggio lungo vent'anni, costellato di proiezioni all'aperto, incontri e progetti che hanno portato il cinema in luoghi spesso lontani dalle sale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Torna sulle strade della penisola la carovana di Libero Cinema in Libera Terra. In partenza l'8 luglio da #Ventimiglia per la 20sima edizione del Festival. Nell'attesa del cinema itinerante di Cinemovel e Libera scorriamo insieme alcune foto di questi 20 Vai su Facebook

Libero cinema in libera terra: festival di cinema itinerante contro le mafie

«Libero cinema in Libera terra», torna il festival di cinema itinerante: 8 film sui diritti per «svegliare le coscienze» - Corriere della Sera - Dall'11 al 23 luglio torna Libero Cinema in Libera Terra, il festival di cinema itinerante più longevo d'Italia, con un viaggio di undici tappe ... Segnala corriere.it