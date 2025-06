L’IA è futuro non burocrazia l’appello delle Start Up alla Camera | Stop all’AI Act – Il video

Le startup italiane chiedono alla Camera di abbracciare un futuro senza burocrazia eccessiva, lanciando un appello per fermare l’AI Act e favorire una regolamentazione più snella. La conferenza stampa a Montecitorio ha visto protagonisti leader del settore e deputati impegnati a plasmare un’Italia innovativa. È l’inizio di una svolta decisiva: il nostro cammino verso l’intelligenza artificiale più libera e responsabile.

(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2025 La conferenza stampa a Montecitorio. Ne abbiamo parlato con: Gabriele Ferrieri, Presidente Angi Lorenzo Luce, BigProfiles Andrea Volpi, deputato di Fratelli d’Italia Fabio Vantaggiato, Easy Health L’IA è futuro, non burocrazia: presentato alla Camera l’appello delle startup italiane per stop a implementazione AI Act e per una regolamentazione più snella Si è svolta oggi 30 giugno 2025 presso la Sala Stampa della Camera dei deputati la conferenza “L’IA è futuro, non burocrazia”, promossa dall’On. Andrea Volpi. L’evento ha rappresentato un momento di confronto e riflessione sull’entrata in vigore dell’AI Act e sulle implicazioni che la nuova regolamentazione avrà per l’ecosistema dell’innovazione in Italia. 🔗 Leggi su Open.online

