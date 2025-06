L’Humanitas nel mirino Due furti in meno di un mese | Ferita l’intera comunità

In meno di un mese, l’Humanitas Firenze Nord è stata bersaglio di due furti che hanno scosso profondamente la comunità. Volontari, dipendenti e cittadini si sono uniti in un sentimento di amarezza e paura, chiedendo maggiore tutela per un presidio fondamentale. La sicurezza di chi lavora e riceve assistenza deve essere una priorità assoluta: è ora di agire per proteggere chi si dedica al bene comune.

Firenze, 30 giugno 2025 – Amarezza, paura, indignazione. Volontari e dipendenti dell’Humanitas Firenze nord sintetizzano così i sentimenti di due furti subiti nel giro di 2 giorni. Il primo è stato la notte tra l’8 e il 9 giugno: “Due persone, come abbiamo poi visto dalle telecamere di videosorveglianza, appena l’ambulanza è uscita per un servizio sono entrate nella sede di via Ponte alle Mosse – racconta Felice, del Cda dell’Humanitas -. Hanno spaccato la porta, divelto i distributori di lattine e caffè portando via pochi spiccioli, rovistato negli armadietti”. Se ne sono andati poco prima del rientro del mezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Humanitas nel mirino. Due furti in meno di un mese: “Ferita l’intera comunità”

