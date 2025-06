L' ex sciatrice e campionessa olimpica ospite a Passaggi Festival | La cultura del movimento deve esistere fin da bambini

L’ex sciatrice e campionessa olimpica invita a riscoprire la gioia del movimento fin dall’infanzia, sottolineando l’importanza di un’educazione motoria libera e spensierata. In occasione di Passaggi Festival, il suo messaggio è chiaro: preservare il mondo dell’infanzia naturale e dinamico, oggi minacciato dalla sedentarietà. Solo così potremo coltivare generazioni sane, attive e appassionate di sport. È una promessa che dobbiamo mantenere per il futuro dei nostri bambini.

F ano, 30 giu. (askanews) – Il messaggio inserito in “Una ragazza di montagna” “è legato soprattutto al mondo dell’infanzia libera, serena, spensierata, con i giochi inventati dai bambini. e poi, di conseguenza, lo sport e l’agonismo. Si tratta di passaggi che purtroppo adesso si sono un po’ persi, perché i bambini stanno tanto più costretti in casa, più seduti, fanno molto meno movimento spontaneo. E per questo, è una promessa da anni”, è importante poter “praticare più attività motoria e sportiva nelle scuole”, per farla diventare “una materia di studio come le altre. Dovrebbe quindi esserci una cultura dello sport e del movimento fin da bambini, in maniera più sistematica, alla fine è obbligatoria ma che poi serve per formare in futuro persone che stanno anche meglio, perché praticare sport è giusto per tutti ed è importante”. 🔗 Leggi su Iodonna.it