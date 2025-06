L' ex consigliere FdI Renzetti | Nessuna rottura col partito ma gestione orientata verso gli interessi di pochi amici

L’ex consigliere di Fratelli d’Italia, Mauro Renzetti, chiarisce di non aver mai rotto con il partito, ma denuncia una gestione che sembra privilegiare pochi amici a discapito dei principi democratici. Una battaglia per la trasparenza e l’etica interna, che si fa sempre più urgente in un momento cruciale per il futuro di FDI. La vicenda si infittisce con una recente sentenza del Tar, aprendo scenari ancora da scoprire.

Nessuna rottura con Fratelli d’Italia, ma una “battaglia” che, “può sembrare strano, guarda a meccanismi democratici”. Con queste parole l’ex consigliere comunale di Fratelli d’Italia Mauro Renzetti interviene sulla gestione del partito nei giorni in cui, con una sentenza del Tar (Tribunale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: consigliere - renzetti - nessuna - rottura

L'ex consigliere FdI Renzetti: Nessuna rottura col partito, ma gestione orientata verso gli interessi di pochi amici.

Galateo e Muraro, nessuna rottura, nessuna corrente in Fdi - Galateo e Muraro, nessuna rottura, nessuna corrente in Fdi 'Buon governo Meloni sarà rappresentato da Roma a Bolzano' BOLZANO , 10 giugno 2025, 15:00 ... Come scrive ansa.it

Rottura tra Musk e Trump. Il presidente "deluso" dall'ex consigliere. La replica: "Senza d... - MSN - Il presidente Usa, Donald Trump, si è detto "sorpreso" e "molto deluso" dalla decisione di Elon Musk di lasciare il dipartimento per l'efficienza governativa ('Dogè) in polemica con la ... Si legge su msn.com