Lewis Capaldi annuncia un tour nel Regno Unito | Era ora che ritornassi al lavoro

Dopo il ritorno sul palco di Glastonbury, Lewis Capaldi è pronto a riabbracciare i suoi fan con un nuovo tour che lo vedrà impegnato dal prossimo settembre nelle principali città del Regno Unito. Risaliva al 2023 l'ultima esibizione dell'artista di Glasgow sul celebre Pyramid Stage del festival britannico, quando era stato costretto ad interrompere la sua performance colpito dai sintomi della sindrome di Tourette per lasciare continuare a cantare il pubblico sulle note di Someone You Loved. Il suo trionfale comingback si è celebrato ancora una volta sul palco del Worthy Farm lo scorso 27 giugno, giorno nel quale ha pubblicato il nuovo singolo Survive.