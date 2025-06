L' Europa nella morsa dell' ondata di caldo e le cose non possono che peggiorare

L'Europa del Sud si trova schiacciata sotto un’afa insostenibile, mentre le previsioni indicano che questa ondata di caldo potrebbe durare ancora dieci giorni. La crisi climatica, ormai evidente, rischia di peggiorare ulteriormente, mettendo a dura prova il nostro pianeta e il diritto alla vita di tutti noi. È il momento di agire, perché il tempo per cambiare sta scadendo rapidamente.

L'Europa del sud è avvolta nella morsa dell'ondata di caldo, che secondo le previsioni non finirà prima dei prossimi dieci giorni. E secondo l'Onu le cose non potranno che peggiorare in futuro per il pianeta, con la crisi climatica che "minaccia il nostro diritto alla vita", ha denunciato l'Alto. 🔗 Leggi su Today.it