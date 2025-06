Letture ad alta voce per i più piccoli | un' estate ricca di appuntamenti al mare e in città

L'estate si anima di magia e scoperta con le letture ad alta voce dedicate ai più piccoli! Dai ritmi del mare alle strade della città, i bambini dai 3 ai 6 anni potranno immergersi in storie coinvolgenti, stimolando fantasia e amore per i libri. Promosse dall’Istituzione Biblioteca Classense di Ravenna e curate dai volontari di Nati per Leggere, queste attività rendono l’estate un’occasione unica di crescita e divertimento. Pronti a condividere questa avventura?

Tornano le attività estive di lettura ad alta voce per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni, promosse dall’Istituzione Biblioteca Classense del Comune di Ravenna e curate dalle volontarie e dai volontari del programma Nati per Leggere. Anche quest’anno prende il via la tredicesima edizione di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

