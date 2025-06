Letizia di Spagna spettacolare con l’abito-gioiello dai dettagli d’oro

Quando Letizia di Spagna ha varcato le porte del Palazzo Alcázar al fianco di Felipe, il suo look ha incantato tutti: un abito-gioiello blu impreziosito da dettagli d’oro di Carolina Herrera. La Regina ha dimostrato ancora una volta eleganza e stile, diventando protagonista indiscussa della serata di gala. Un outfit che resterà nella memoria come simbolo di raffinatezza e classe. E la serata si è conclusa con un’elegante cena di gala all’insegna del glamour.

