Letizia di Spagna indossa uno degli abiti più belli e indimenticabili del suo guardaroba

Letizia di Spagna conquista ancora una volta con uno dei suoi abiti più memorabili, un capolavoro di eleganza firmato Carolina Herrera. Rispolverando un look indossato nel 2019, la sovrana ha incantato tutti con una cascata di fiori dorati che sottolineano la sua raffinatezza. Un esempio perfetto di stile e classe che rimarrà impresso nella memoria degli appassionati di moda reale, confermando il suo ruolo di icona di eleganza senza tempo.

La sovrana ha rispolverato una creazione Carolina Herrera già sfoggiata nel 2019 per la cena dell'ONU all'Alcázar di Siviglia. Una pioggia di fiori dorati che cade lungo la silhouette rende speciale il vestito mai dimenticato dagli appassionati di moda reale.

