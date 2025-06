L’estremismo debole del Pd non offre un’alternativa di governo

L'estremismo debole del PD non propone un'alternativa di governo convincente, mentre negli ultimi mesi il partito ha consolidato una forte identità: quella di un'organizzazione di sinistra senza compromessi, attenta alle battaglie valoriali e determinata sui temi sociali. Dal Pride di Budapest al salario minimo, il Partito Democratico si distingue per il suo impegno nelle cause civili e sociali, rafforzando la propria posizione e offrendo un esempio di coerenza e passione nel panorama politico italiano.

In questi mesi il Partito democratico ha rafforzato la sua identità, cioè l'identità che il gruppo dirigente di Elly Schlein ha voluto dargli. Che è quella di un partito di sinistra senza aggettivi, fortemente sensibile alle battaglie valoriali e molto determinato sui temi sociali. Il Pride di Budapest e il salario minimo potrebbero essere gli esempi più chiari delle prime e dei secondi. È un partito che s'impegna moltissimo nelle dimostrazioni di massa. Ha animato la manifestazione per l'Europa di piazza del Popolo del 15 marzo, quella per Gaza del 7 giugno: senza il Pd non ci sarebbero state.

Chiacchiere e bandiere | L’estremismo debole del Pd non offre un’alternativa di governo.