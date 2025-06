L’estate di Gusto Italia comincia dal Cilento

L’estate di Gusto Italia prende il via dal suggestivo Cilento, dove la tradizione culinaria e artigianale si incontrano in un abbraccio autentico e coinvolgente. Da Marina di Casal Velino, questa lunga tournée toccherà le più belle località del centro sud, celebrando i sapori e le eccellenze della nostra terra. Un’occasione unica per immergersi nelle tradizioni italiane e scoprirne i tesori nascosti, rendendo questa estate indimenticabile.

Da Marina di Casal Velino prenderà il via la lunga estate di Gusto Italia. La fiera toccherà le più belle località balneari e città d'arte del centro sud Italia. Per il secondo anno consecutivo Gusto Italia, la fiera delle tipicità italiane e delle tradizioni artigiane, raggiungerà la Marina di Casal Velino, nel Cilento.

