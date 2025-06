L' estate di Casa Thevenin | Certe Notti - San Domenico Festival

L’estate a Casa Thevenin si accende di magia con “Certe notti a San Domenico”: musica, letteratura, giochi e spettacoli si intrecciano in un’atmosfera unica nella suggestiva piazza. Dal 30 giugno al 6 luglio, la rassegna promette emozioni indimenticabili e serate all’insegna del divertimento e della cultura. Il primo appuntamento, lunedì 30 giugno con la Cena sotto le Stelle, è solo l’inizio di questa straordinaria avventura estiva. Preparati a vivere ogni notte come un’autentica festa per i sensi!

Musica, letteratura, giochi, spettacolo. Un programma ricco quello di “Certe notti a San Domenico”, la rassegna estiva organizzata da Casa Thevenin che animerà la splendida piazza San Domenico dal 30 giugno al 6 luglio prossimi. Primo appuntamento lunedì 30 giugno con la Cena sotto le Stelle, il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: domenico - casa - thevenin - certe

Tragedia in casa a Savigliano: trovati i corpi di madre e figlio Rosanna Asteggiano e Domenico Mana, ipotesi omicidio-suicidio - Una tragedia scuote Savigliano: nella serata di ieri, i corpi senza vita di madre e figlio, Rosanna Asteggiano e Domenico Mana, sono stati rinvenuti in un appartamento del centro.

Musica, letteratura, giochi, spettacolo in piazza San Domenico dal 30 giugno al 6 luglio Vai su Facebook

Certe notti: musica, letteratura, giochi, spettacolo, torna l’estate di Casa Thevenin; La Scorrida conquista S.Domenico. Dilettanti in azione per il Thevenin; La Scorrida conquista S.Domenico. Dilettanti in azione per il Thevenin.

La Scorrida conquista S.Domenico. Dilettanti in azione per il Thevenin - San Domenico Festival" settimana all’insegna di divertimento, cultura e ... Secondo msn.com

"Certe Notti - San Domenico Festival", torna l’estate di Casa Thevenin - Un programma ricco quello di “Certe notti a San Domenico”, la rassegna estiva organizzata da Casa Thevenin che animerà la splendida pi ... Da msn.com