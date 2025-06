Lesioni e maltrattamenti all’ex compagna | arrestato e portato in carcere

Una brutta vicenda di violenza familiare scuote Parma: un uomo di 39 anni è stato arrestato e portato in carcere, dopo l’aggravamento della sua misura cautelare. La Polizia di Stato ha agito tempestivamente, garantendo giustizia e sicurezza. La lotta contro la violenza domestica è una priorità, e questo episodio ribadisce l’importanza di denunciare ogni forma di abuso. La società deve rimanere vigile e solidale per proteggere le vittime e fermare questa piaga sociale.

La Polizia di Stato di Parma ha arrestato un 39enne straniero, in virtù dell’aggravamento della misura cautelare a suo carico, così come disposto dal Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia, in data 26.06.2025, a seguito di condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia. L’uomo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

