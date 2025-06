Leroy Merlin lo sciopero a Fiumicino raccoglie consensi

A Fiumicino, i lavoratori di Leroy Merlin hanno scelto il coraggio e la solidarietà, dando vita a uno sciopero che ha raccolto consensi significativi. Con determinazione e unità, chiedono un giusto rinnovo contrattuale, dimostrando quanto siano fondamentali le loro rivendicazioni per un futuro più equo. La mobilitazione di questa mattina testimonia come, anche in momenti di silenzio, si possa far sentire forte la voce di chi lotta per i propri diritti.

Fiumicino, 30 giugno 2025 – Hanno scelto il silenzio e la fermezza, ma non sono rimasti in pochi. I lavoratori di Leroy Merlin Fiumicino si sono ritrovati questa mattina davanti al punto vendita del centro commerciale Da Vinci per lo sciopero indetto dalle sigle sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, per rivendicare il rinnovo del contratto integrativo aziendale. Erano circa sessanta i presenti al presidio, ma le adesioni allo sciopero sono state ben più alte, con numerosi dipendenti che hanno scelto di non presentarsi al lavoro, sostenendo la mobilitazione anche da remoto o dalle sedi di Roma Tiburtina e Porta di Roma. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

