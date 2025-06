Leoni Juventus Cherubini si espone sul futuro del difensore e spiazza tutti | ha detto questo sull’obiettivo dei bianconeri

Federico Cherubini rompe gli schemi e si espone sul futuro del giovane difensore Leoni, accostato ai bianconeri. Con parole chiare e senza mezzi termini, il dirigente juventino svela dettagli sul potenziale trasferimento e sul cammino di crescita del talento parmense. La sua dichiarazione apre nuovi scenari di calciomercato e alimenta i sogni dei tifosi, lasciando intuire che l’avventura di Leoni potrebbe appena iniziare...

Leoni Juventus, Cherubini si espone sul futuro del difensore: tutte le dichiarazioni sul calciatore accostato ai bianconeri. Federico Cherubini  ha parlato delle mosse di calciomercato del Parma, soffermandosi su quello che potrebbe essere il futuro di Leoni, difensore accostato al calciomercato Juve. LEONI  – «C’è anche interesse dall’estero. Abbiamo detto che il suo percorso, secondo noi, è appena iniziato a Parma e dovrebbe continuare. Ad oggi non abbiamo avuto né da Leoni né dal suo entourage segnali opposti, siamo convinti che possa rimanere a Parma, o comunque che sia la cosa migliore per il Parma e per il calciatore stesso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com