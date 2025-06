Leoni Juve Marotta esce allo scoperto e annuncia | Non piace solo a noi ma a chi si intende di calcio Gli faccio i migliori auguri ma…

Il mondo del calcio è in fermento: Marotta rompe il silenzio sul futuro di Leoni, difensore bianconero. Le sue parole non sono passate inosservate e attirano l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori, che già si chiedono se questa potrebbe essere la svolta tanto attesa. Ma cosa ha detto esattamente il dirigente nerazzurro? Scopriamolo insieme, perché questa storia potrebbe riscrivere le carte in tavola.

Leoni Juve, Marotta esce allo scoperto e annuncia questo sul futuro del difensore bianconero: tutti i dettagli. Intervenuto nel corso del prepartita di Inter Fluminense, sfida valevole per gli Ottavi di Finale del Mondiale per Club, il presidente dei nerazzurri Beppe Marotta ha parlato anche di Leoni, difensore accostato al calciomercato Juve. SE CI PIACE LEONI? – « Leoni non piace solo a me, piace a chi si intende di calcio, agli addetti ai lavori. Sono lusingato che un giocatore così giovane possa essere all’attenzione di tanti club, si parla di un futuro roseo. Gli faccio i migliori auguri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Leoni Juve, Marotta esce allo scoperto e annuncia: «Non piace solo a noi ma a chi si intende di calcio. Gli faccio i migliori auguri ma…»

In questa notizia si parla di: juve - marotta - esce - scoperto

Cormio (Lube) come Marotta: “Roby Mancini alla Juve? Lo seguirei…” - Beppe Cormio, Direttore Generale della Lube Volley Civitanova e paragonato a Beppe Marotta per il suo talento nel management sportivo, ha recentemente partecipato a un talk show al Teatro Rossini di Civitanova Marche.

#Marotta esce allo scoperto La rivelazione sull'obiettivo conteso con la #juve Vai su X

Facciamo un gioco: vestite per un giorno gli abiti di #Comolli Foste il direttore generale della #Juventus, quale colpo chiudereste subito? 1 Difensore 2 Centrocampista 3 Attaccante LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM Vai su Facebook

Leoni Juve, Marotta: «Non piace solo a noi ma a...»; Inter avvisata, la Juve è pronta allo scippo: c’è la conferma ufficiale con la data; Inter-Roma, Marotta esce allo scoperto: cosa è successo nelle ore che hanno portato al rinvio.

Marotta: «Inter penalizzata da alcune scelte arbitrali...» - Juventus News 24 - Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato così del fatto che la squadra nerazzurra è stata penalizzata da alcune scelte arbitrali A DAZN prima di Como Inter, il presidente Giuseppe Marotta è uscito ... Come scrive juventusnews24.com

Conte alla Juve, Paganini: «Se va via del Napoli...» - Juventus News 24 - Conte alla Juve: Paolo Paganini, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato così del futuro del tecnico del Napoli Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Paolo Paganini ha parlato così di alcuni ... Riporta juventusnews24.com