Leoni Inter il Parma apre un’asta | nerazzurri in pole ma le rivali spingono | le cifre e cosa filtra

Leoni Inter si infiamma: l’Inter punta deciso su Giovanni Leoni, giovane talento del Parma, nel calciomercato estivo. La corsa al difensore centrale classe 2006 si fa serrata, con le rivali pronte a spingere sulle cifre per bloccarne il trasferimento. Mentre filtra un forte interesse da parte dei nerazzurri, il futuro di Leoni si gioca tra sogni e offerte di altissimo livello. Ma cosa riserverà il destino a questo promettente gioiello del calcio italiano?

Leoni Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Parma nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. L' Inter accelera sul fronte giovani e lancia l'assalto a Giovanni Leoni, promettente difensore centrale del Parma classe 2006. Nato a Roma, Leoni è reduce da una stagione brillante in Serie A con la maglia dei gialloblù, guadagnandosi l'attenzione delle big italiane. I nerazzurri si sono mossi in anticipo, avviando i contatti con il club emiliano anche grazie agli ottimi rapporti con Cristian Chivu, che ha seguito da vicino il suo percorso. La valutazione del cartellino, secondo Sportmediaset, si aggira tra i 25 e i 30 milioni di euro: una cifra importante, ma giustificata dal grande potenziale del giocatore.

