Leoni Inter Ausilio prova a ‘cucinare’ l’affare col Parma a fuoco lento | occhio all’ipotesi prestito!

L'Inter si affaccia con determinazione sul futuro di Giovanni Leoni, giovane talento del Parma. I dirigenti nerazzurri stanno attentamente valutando un affare che potrebbe consolidare la difesa dei milanesi, ma attenzione alle insidie: il club emiliano non abbassa le richieste e l'ipotesi prestito emerge come soluzione possibile. Il dialogo tra le due società è in fase di delicata negoziazione, mentre l'interesse dell’Inter rimane forte e deciso a porta chiusa.

I dialoghi tra i due club. Il calciomercato Inter insiste per Giovanni Leoni. I dirigenti del club di Viale della Liberazione hanno messo il centrale classe 2006 in cima alle proprie preferenze per il reparto arretrato, ma devono fare i conti con le richieste elevate del Parma. Stando a quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, l'ipotesi di acquistarlo in estate per poi lasciarlo un'altra stagione in Emilia non è stata scartata a priori dai nerazzurri. LEONI INTER – « Il nuovo difensore, invece, è un affare più lungo e complicato: servirà tempo e pazienza, anche perché il Parma non ha nessuna intenzione di vendere il suo talentino, ben sapendo che tra un anno almeno potrebbe valere il doppio dei milioni .

