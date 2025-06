Leoni in difesa per il futuro! Inter arriva il momento del cambio

L’Inter si prepara a rivoluzionare la sua difesa, puntando su un nuovo volto che possa fare la differenza: Giovanni Leoni. Dopo anni di tentativi e adattamenti, finalmente è arrivato il momento di cambiare strategia, scegliendo con decisione il futuro della linea arretrata nerazzurra. L’obiettivo è chiaro: rafforzare e rinnovare, e la pista che porta al difensore del Parma si fa sempre più calda. La vera domanda è: sarà lui il protagonista di questa nuova era?

Giovanni Leoni è il nome, l'idea è quella del difensore centrale. L'Inter d'ora in poi si muoverà per ritoccare il reparto arretrato, finalmente è arrivato il momento del cambio. IDEA – A prescindere dal nome che si fa l'importante è che ci sia l'idea di cambiare! In queste ore si parla di Giovanni Leoni e l' Inter è in corsa per il difensore del Parma. Gli ottimi rapporti con il club ducale aiutano, le operazioni per Cristian Chivu e Ange-Yoan Bonny sono esempi lampanti. Questi però non bastano per convincere il Parma a cedere il classe 2006, per cui ci sarebbe bisogno di un investimento di 30 milioni di euro o più.

