Leone e l' antico rito abolito da Bergoglio l' ultima spallata al pontificato del predecessore

In occasione della festività romana di Santi Pietro e Paolo, Leone XIV ha infranto un antico rito, segnando una svolta significativa nel suo pontificato. Tradizionalmente, in questa giornata, il Papa imponava il pallio agli Arcivescovi metropoliti nominati quell'anno, simbolo di unità e continuità. Tuttavia, il gesto di Leone XIV rappresenta un’inedita rottura, una spallata al passato che potrebbe preludere a nuovi cambiamenti nella Chiesa.

In occasione della festività liturgica (e romana) dei Santi Pietro e Paolo, Leone XIV ha dato l'ennesima spallata al pontificato precedente di Jorge Mario Bergoglio. La tradizione voleva infatti che in occasione della solennità che nello stesso giorno ricorda il primo Papa e l'Apostolo delle genti, entrambi martirizzati a Roma, il pontefice regnante imponesse agli Arcivescovi metropoliti nominati nell'anno in corso il pallio, quella striscia di lana bianca segno di comunione con il papato e simbolo dell'unità della Chiesa che adorna le spalle anche del Vescovo di Roma e che egli indossa dal momento in cui viene intronizzato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Leone e l'antico rito abolito da Bergoglio, l'ultima spallata al pontificato del predecessore

In questa notizia si parla di: leone - bergoglio - spallata - pontificato

Mondo gay sull’orlo di una crisi di nervi per le frasi di Leone sulla famiglia: “Troppo tradizionalista, preferivamo Bergoglio” - Il mondo LGBTQ+ è in subbuglio dopo le dichiarazioni di Papa Leone XIV sulla famiglia tradizionale. Le sue parole, che esaltano l'unione tra uomo e donna, sembrano risuonare con il passato, suscitando polemiche e delusione tra coloro che speravano in una maggiore apertura da parte della Chiesa, preferendo magari l'approccio di Bergoglio.

Leone ripristina il pallio. L'antico rito di comunione e unità abolito da Francesco; Papa Leone XIV e l’eredità di Francesco: dalle periferie al centro, il nuovo pontificato ha cambiato direzione; Papa Leone XIV conferma provvisoriamente tutti gli incarichi della Curia. La prima messa: «Ridurre Gesù a lead.

Leone ripristina il pallio. L'antico rito di comunione e unità abolito da Francesco - In occasione della festività liturgica (e romana) dei Santi Pietro e Paolo, Leone XIV ha dato l’ennesima spallata al pontificato precedente di Jorge Mario Bergoglio. Si legge su iltempo.it

Leone XIV, le grandi decisioni dopo l'estate ma in questi giorni affiora la bussola del pontificato: unità interna e no al riarmo - A quasi due mesi dall'inizio del suo pontificato, si moltiplicano le domande sul programma e su quello che vorrà fare nell'immediato Leone XIV, soprattutot in merito ... Segnala msn.com