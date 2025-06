Lenergy Pisa bs chiude al meglio la coppa

L'Energy Pisa BS ha concluso la stagione con un trionfo nella Coppa, dimostrando determinazione e talento. La squadra, guidata dall’allenatore Marrucci, ha saputo superare ogni avversario mettendo in mostra grinta e cuore. Un risultato che premia il duro lavoro e la passione dei giocatori, pronti a scrivere nuove pagine di successo. La vittoria di oggi rappresenta solo l’inizio di un cammino ancora più emozionante.

Terracina BS: Monti, Possamai, Carlos, Perone, Borelli, Reggio, Fia, Bartolomeo, Ramy, Lauretti, Costa, Di Ronza. All.: Pasquali. Lenergy Pisa BS: Bernardeschi, Arnesi, Fazzini, Bertacca, Simone Marinai, Hulk, Barsotti, Percia Montani, Datinha, Remedi, Casapieri, Mogavero. All.: Marrucci. Reti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: lenergy - pisa - chiude - meglio

Lenergy Pisa Beach Soccer, under 20 in campo - L'Under 20 del Lenergy Pisa Beach Soccer pronto per affrontare il suo primo test stagionale alla Genova Beach Soccer Cup.

Coppa Italia Beach Soccer: il Pisa chiude al quinto posto Nerazzurri vincenti sul Terracina https://scl.io/Rg453j1 Vai su X

Parla il presidente Alessandro Donati #LenergyPisa #BeachSoccer Vai su Facebook

Spettacolo e gol a San Benedetto del Tronto: emozioni e orgoglio nei piazzamenti finali. Il Lenergy Pisa chiude al 5° posto; Debutto con il successo in Coppa Italia per il Pisa Beach Soccer; Lenergy Pisa chiude al 7° posto l’Euro Winners Cup: battuto il Sunrise Kyiv 4-3.

Lenergy Pisa bs chiude al meglio la coppa - 8 sul Terracina BS, che vale il 5° posto nella competizione andata in scena a San Benedetto ... Segnala pisatoday.it

Lenergy Pisa chiude al 7° posto l’Euro Winners Cup: battuto il Sunrise Kyiv 4-3 - Dopo le recenti sconfitte il Lenergy Pisa chiude l’Euro Winners Cup al meglio delle possibilità, battendo BSC Sunrise Kyiv nell’ultimo appuntamento ... Si legge su gonews.it