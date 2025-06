L' Emilia Romagna Festival torna in città con concerti per tutta l' estate tra gli ospiti il premio Oscar Nicola Piovani

L’Emilia Romagna Festival torna a incantare le città con un’estate all’insegna della musica, tra emozioni e grandi ospiti come il premio Oscar Nicola Piovani. In occasione della sua 25ª edizione, Forlì Grande Musica apre le porte a dieci concerti imperdibili, parte di un programma ricco e coinvolgente che dal 3 luglio all’11 settembre porterà in tutta la regione sessanta appuntamenti. Un’occasione unica per vivere l’arte e la talento in ogni angolo dell’Emilia Romagna.

In occasione della sua venticinquesima edizione, l’Emilia Romagna Festival torna in città con Forlì Grande Musica, un ciclo di dieci concerti che rappresenta una delle tappe fondamentali di un programma ampio e articolato, che dal 3 luglio all’11 settembre porterà in tutta la regione sessanta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

