L' Emilia Romagna Festival risuona nei luoghi magici di Forlì La musica è strumento di dialogo conoscenza e incontro

L'Emilia Romagna Festival trasforma il cuore di Forlì in un palcoscenico incantato, dove musica e tradizione si incontrano in un abbraccio. Dai maestosi organi ai delicati flauti di artisti come Sigismund Thalberg e Nivola Piovani, ogni evento è un viaggio tra emozioni e conoscenza. Con 60 appuntamenti tra cui spiccano capolavori come lo Stabat Mater di Pergolesi e omaggi ai Blues Brothers, il festival invita a riscoprire i luoghi più suggestivi della regione.

L'organo e il flauto, Sigismund Thalbergv e Nivola Piovani, lo Stabat Mater di Pergolesi e l'omaggio ai Blues Brothers. La "grande musica" e i "grandi interpreti" dell'Emilia-Romagna Festival rendono ancor più suggestivo il centro storico di Forlì, e non solo, con 10 dei 60 appuntamenti in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: emilia - romagna - festival - forlì

A caccia dell’affitto più basso in Emilia-Romagna: quali sono i quartieri più cercati - In Emilia-Romagna, trovare l'affitto più basso è un'arte. Scopri i quartieri più ricercati e le città della provincia che offrono opportunità abitative a prezzi accessibili.

ERF SUMMER 2025 Il cuore pulsante dell’Emilia Romagna Festival batte anche grazie al sostegno di chi crede nella cultura, nella musica e nel nostro territorio. Un sentito GRAZIE a tutti i nostri sponsor, partner e sostenitori: il vostro supporto rende possibile o Vai su Facebook

Forlì, omaggio a Nicola Piovani e 10 appuntamenti di Emilia-Romagna Festival; Forlì protagonista dei 25 anni dell'Emilia Romagna Festival. Uno dei punti di forza della programmazione culturale; Emilia Romagna Festival presenta le Stagioni Invernali del 25esimo Anniversario.