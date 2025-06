L' emergenza invisibile delle malattie professionali | di cosa ci si ammala sul lavoro in Romagna

L’emergenza invisibile delle malattie professionali di cosa ci si ammala sul lavoro in Romagna. Prevenire è meglio che curare – un luogo comune che, purtroppo, non sembra aver fermato l’aumento costante di denunce all’Inail e delle morti bianche nelle province romagnole. Eppure, quando si parla di salute sul lavoro, spesso si sottovalutano i rischi nascosti che minacciano i lavoratori ogni giorno, rendendo indispensabile una maggiore consapevolezza e azioni concrete di prevenzione.

L'emergenza invisibile delle malattie professionali: di cosa ci si ammala sul lavoro in Romagna - Negli ultimi cinque anni quasi 10 mila casi di malattie professionali sono stati denunciati in Romagna, con un aumento preoccupante che riflette una realtà di rischi spesso sottovalutati ... Come scrive ravennatoday.it