Leicester Defender impostato per lo stadio della luce mossa

Il mercato estivo si infiamma e Sunderland si prepara a rinforzare la propria difesa in vista del ritorno in Premier League. Tra i nomi caldi c’è Victor Kristiansen, il giovane difensore del Leicester destinato a lasciare il club. Con il suo potenziale e le sue qualità , Kristiansen potrebbe diventare il tassello chiave per la squadra di Stadio della Luce. Ma quali sono i dettagli di questa possibile operazione? Scopriamolo insieme.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Victor Kristiansen è destinato a lasciare Leicester quest’estate (foto di Michael ReganGetty Images) Sunderland sta cercando di migliorare la loro squadra prima del loro tanto atteso ritorno in Premier League e sono desiderati nuovi difensori. E qualcuno che potrebbe trasferirsi allo stadio della luce è Victor Kristiansen. Sono passate poche settimane per Sunderland in termini di attività di trasferimento. Jobe Bellingham è partito per il Borussia Dortmund, ed è destinato a essere sostituito da Habib Diarra, con un accordo concordato con Strasburgo. E altri lo seguiranno attraverso la porta nel nord -est. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

