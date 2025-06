Lei lo lascia perché geloso e violento lui la perseguita e finisce in manette dopo una lite in centro

Perché spesso l’amore si trasforma in paura. La determinazione di lei nel denunciare la violenza ha portato all’arresto del giovane, evidenziando come la tutela delle vittime sia fondamentale per fermare comportamenti persecutori e aggressivi. La sua storia ci ricorda quanto sia importante ascoltare e agire contro ogni forma di violenza domestica, proteggendo chi si trova in situazioni di fragilità.

Non avrebbe voluto saperne di accettare la fine della relazione con la fidanzata, così, in più occasioni, si sarebbe mostrato molesto e aggressivo, verbalmente e fisicamente, nei confronti della ex. Grazie alla denuncia sporta dalla vittima però, il 23enne di origine marocchina, già noto alle. 🔗 Leggi su Veronasera.it

