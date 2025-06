Legnano guarda alle Olimpiadi invernali | inaugurato il murale Oltre la vetta

Legnano si prepara ad abbracciare le Olimpiadi Invernali con entusiasmo e creatività. Dopo l’inizio dei lavori lo scorso giugno, il Collettivo Orticanoodles ha appena inaugurato il murale “Oltre la vetta” alla scuola Bonvesin della Riva, un’opera che ispira i giovani a puntare sempre più in alto. Questa iniziativa, parte di Attiva.Mente, testimonia l’impegno della città nel promuovere cultura, sport e inclusione in vista dei Giochi.

Legnano (Milano) – Lo scorso 23 giugno erano iniziati i lavori: in questo fine settimana il Collettivo Orticanoodles ha inaugurato alla scuola Bonvesin della Riva il murale intitolato Oltre la vetta, una delle azioni mirate al coinvolgimento dei giovani previste da Attiva.Mente, il progetto con cui Legnano ha ottenuto un finanziamento di 100mila euro partecipando al bando di Regione Lombardia Olimpiadi della Cultura in occasione dei Giochi olimpici invernali 2026 di Milano Cortina. Il murale è stato realizzato in un punto di alta visibilità, sulla parete dellaf scuola all’angolo fra corso Magenta e via Bonvesin della Riva e all’inaugurazione, oltre a un folto pubblico di cittadini, erano presenti il sindaco Lorenzo Radice, l’assessore alla Cultura Guido Bragato e la dirigente scolastica, Elena Osnaghi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it