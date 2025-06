L’edizione maceratese in edicola dal novembre del 1951

Dal novembre del 1951, l’edizione maceratese del Carlino ha raccontato con passione e dedizione 74 anni di storia locale. Dalla redazione delle “Scalette” ai giorni nostri, ha visto passare generazioni di giornalisti e lettori affezionati, diventando un punto di riferimento imprescindibile per la comunità. Un patrimonio di notizie, emozioni e storie che si rinnova giorno dopo giorno, dimostrando che la stampa locale è il cuore pulsante di ogni comunità.

Una storia lunga 74 anni. Il 20 novembre 1951 fu mandato in stampa il primo numero dell'edizione maceratese del Carlino. La redazione all'epoca si trovava lungo le "Scalette". Fondatore e primo "capopagina" fu Fernando Scattolini; con lui collaboravano giovani in erba come Giancarlo Liuti, Gianluigi Gasparri e Ugo Bellesi. Quando Scattolini andò in pensione, subentrò una delle più importanti, brillanti e conosciute firme del Carlino, non solo nelle Marche, Giancarlo Liuti, indimenticabile maestro per tanti collaboratori. Sotto di lui la redazione si spostò in piazza della Libertà e si dotò di nuovi giornalisti, quali ad esempio Mario Battistini, Mario Stoccuto, Alvaro Valentini, Alfredo Mattei, Dario Gattafoni (poi divenuto presidente dell'Ordine) e Sandro Stacchietti.