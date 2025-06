Lecco insulti social | l’assessora Alessandra Durante presenta la dimissioni Il sindaco prende tempo

Il caso di cyberbullismo che ha coinvolto l'assessora Alessandra Durante ha scosso Lecco, portando alle sue dimissioni e a un acceso dibattito pubblico. Dopo le scuse pubbliche, il sindaco Mauro Gattinoni ha deciso di congelare la decisione, mantenendo la giunta intatta ma lasciando aperta una ferita nella comunitĂ . Un episodio che mette in luce quanto le parole online possano avere conseguenze profonde sulla vita politica e personale.

Lecco – Dopo l’ammissione e le scuse pubbliche, l'assessora lecchese Alessandra Durante, al centro di un caso di cyberbullismo,  ha presentato le proprie dimissioni, consegnandole formalmente al sindaco Mauro Gattinoni, che tuttavia le ha congelate, riservandosi di decidere in merito. Per ora tutto resta com’è nella giunta lecchese ma l’episodio ha fatto rumore. CARDINI LECCO = ASSESSORE DEL COMUNE DI LECCO ALESSANDRA DURANTE - PER PUSTERLA - ARCHIVIO Cosa è successo. Il classico caso di cyberbullo anonimo contro un oppositore politico che gestisce le pagine di alcuni gruppi sui social. E che, questa volta, ha impiegato poco a scoprire chi fosse l’hater, a firma “ Membro anonimo 582”, che lo insultava per aver espresso critiche nei confronti dell’operato di sindaco e assessori come lei: perchĂ© l’hater era appunto l’assessore a Famiglia, Giovani e Comunicazione Alessandra Durante, 41 anni, laureata in Marketing e Comunicazione d’impresa e Giurisprudenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it