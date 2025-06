L’Eccellenza non aspetta Spal delusione enorme Ma tra i tifosi vedo voglia di ripartire con aria nuova

L’eccellenza non attende, e tra i tifosi si percepisce un desiderio di rinascita e rinnovamento. Daniele Gasparetto, ex giocatore della Spal e ora impegnato nel settore giovanile del Sant’Agostino, non ha lasciato indifferente il dramma che ha colpito la società biancazzurra. La sua passione e il suo spirito di ripartenza potrebbero rappresentare la chiave per un nuovo capitolo. E chissà, forse il suo ritorno potrà davvero fare la differenza...

Daniele Gasparetto ha terminato la carriera agonistica nel campionato di Eccellenza con la maglia del Sant'Agostino, dove adesso si occupa di settore giovanile. Lo psico-dramma che ha investito la Spal però non lo ha lasciato indifferente, e chissà che nel progetto di ripartenza della società biancazzurra non ci sia spazio anche per lui. "Provo un dispiacere enorme per quello che è successo, per la prima squadra ma soprattutto per il settore giovanile che seguivo con attenzione – assicura l'ex difensore della Spal –. Il lavoro che stava effettuando il vivaio di via Copparo è sotto gli occhi di tutti, e i risultati ne sono la conseguenza: era una grande famiglia che ora rischia di disgregarsi".

