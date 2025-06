Le testimonianze dell' incendio a Torino Nizza Millefonti | Un botto fortissimo poi tanta polvere

Un’esplosione devastante a Torino, in via Nizza 389, ha sconvolto la comunità: un botto fortissimo seguito da una densa nube di polvere. Le testimonianze sono drammatiche, raccontando i momenti di paura e il dolore per le vite spezzate, tra cui quella di Jacopo Peretti e il gravissimo stato di un ragazzino di soli 12 anni. Un amico ricorda: "Era una persona..." Un episodio che lascia il segno e richiede riflessione.

La giornata e le testimonianze dal palazzo di via Nizza 389 a Torino, dove sono avvenuti l'esplosione e il successivo incendio in cui è morto Jacopo Peretti e in cui un ragazzino 12enne è rimasto gravemente ustionato. C'è anche un amico della vittima che ricorda il 33enne: "Era una persona.

Esplosione a Torino in via Nizza, il racconto dei testimoni: "Pensavo fosse un fulmine", "Sembrava la guerra"

Esplosione e incendio a Torino in via Nizza: evacuate più abitazioni nella notte - Un'esplosione in via Nizza 389 a Torino ha causato un incendio e il ferimento di un ragazzo, con l'intervento dei vigili del fuoco e la chiusura della strada per soccorsi e indagini.