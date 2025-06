Le solite McLaren sorriso Ferrari Doppietta Norris-Piastri poi Leclerc Cavallino secondo tra i costruttori

a livello di prestazioni, si conferma la competitività di Ferrari nel mondiale. La doppietta di Norris e Piastri ha acceso entusiasmi, mentre Leclerc si distingue tra i protagonisti. Tuttavia, tra le sfide e le sorprese di questa stagione, ogni gara rivela nuovi scenari e opportunità. La corsa ai titoli è più aperta che mai, e l’Italia guarda con speranza al prossimo appuntamento.

Non appena la bandiera a scacchi è calata sul Gp d’Austria, Fred Vasseur è stato raggiunto da una telefonata del suo vice Jerome D’Ambrosio. Il manager francese è stato costretto a lasciare il Red Bull Ring per un problema personale. Dovrebbe tornare regolarmente al suo posto venerdì prossimo, in occasione del Gran Premio d’Inghilterra. Contenti ma. Il risultato di Leclerc e Hamilton è stato salutato con soddisfazione dalla Scuderia: a livello aritmetico, la Rossa ha recuperato la seconda posizione nella classifica costruttori, scavalcando la Mercedes e staccando ulteriormente la Red Bull. Ma può bastare? Certamente no! Sin dal primo giro Carletto e il Baronetto sono stati costretti a guidare in maniera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le solite McLaren, sorriso Ferrari. Doppietta Norris-Piastri, poi Leclerc. Cavallino secondo tra i costruttori

NORRIS VINCE IL GP D’AUSTRIA ?Norris vince a Spielberg davanti a Piastri, primi due posti dunque per le McLaren. Poi le #Ferrari di #Leclerc e #Hamilton e la Mercedes di Russell. Al 1° giro contatto Antonelli-Verstappen: safety-car e ritiro per entrambi. Vai su Facebook

