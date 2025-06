Le sfide della ricostruzione | Chiusi oltre 7.300 cantieri c’è vita nel cratere del sisma

la rinascita di territori duramente colpiti dal sisma. Guido Castelli, con la sua lunga esperienza politica, analizza i progressi fatti e le sfide ancora da affrontare per trasformare le macerie in opportunità di crescita e speranza. Ricostruire non è solo restituire muri e strade, ma rinsaldare comunità, dare futuro ai borghi, sostenere un cammino di resilienza e rinnovamento.

È stato sindaco di Ascoli dal 2009 al 2019, consigliere regionale delle Marche dal 2000 al 2009 e assessore dal 2020 al 2022; dal 2022 senatore e dal 2023 anche commissario straordinario del governo per la riparazione e ricostruzione post sisma 2016 del centro Italia. Guido Castelli spiega i traguardi raggiunti e le criticità da superare. "Ricostruire non è solo restituire muri e strade, ma rinsaldare comunità, dare futuro ai borghi, sostenere chi ha scelto di restare, creando le condizioni affinché le nuove generazioni possano farsi promotrici di uno sviluppo solido anche per le aree interne del cratere, preservandone tradizioni e valori", è la sua visione.

