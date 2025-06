Le serie anime più attese del 2025 confermano la stagione 2 per il 2026

Le serie anime più attese del 2025 si confermano come un vero e proprio spettacolo: tra queste, spicca la conferma della seconda stagione di My Hero Academia: Vigilantes, prevista per il 2026. L’annuncio ufficiale ha emozionato i fan di tutto il mondo, promettendo nuovi colpi di scena e approfondimenti sul universo dei nostri eroi preferiti. Ma cosa ci riserverà questa nuova avventura? Scopriamolo insieme, perché l’attesa sta per finire!

annuncio ufficiale e data di uscita della seconda stagione di my hero academia: vigilantes. La serie anime My Hero Academia: Vigilantes, spin-off prequel della popolare franchise My Hero Academia, ha ricevuto una conferma ufficiale per una seconda stagione. L’annuncio è stato dato immediatamente dopo la conclusione della prima, con la comunicazione che l’attesa per i fan durerà fino al 2026. dettagli sulla produzione e anticipazioni sulla stagione 2. La nuova stagione di Vigilantes sarà trasmessa nel corso del 2026. È stata pubblicata anche una clip dedicata alla produzione, che fa ben sperare in un ritorno ricco di contenuti emozionanti e fedeli allo stile visivo distintivo della serie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Le serie anime più attese del 2025 confermano la stagione 2 per il 2026

