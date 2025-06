Le ‘purghe’ di Salvini per vannaccizzare la Lega

Le polemiche e le tensioni scuotono la Lega, un tempo unita sotto la guida di Umberto Bossi. A quasi tre mesi dal congresso che ha riconfermato Matteo Salvini come leader fino al 2029, il partito si trova a dover affrontare una vera e propria crisi interna, alimentata da "purghe" e scontri tra fazioni. Il nervosismo di Salvini, ormai sempre più blindato dal suo cerchio magico, rischia di compromettere l’unità e il futuro del movimento.

Tre partiti in una Lega. A quasi tre mesi dal congresso che ha consacrato Matteo Salvini capo indiscusso fino al 2029, il partito che fu di Umberto Bossi è balcanizzato dai problemi interni, dai malumori e dalle tensioni. Ma quel che ha avuto più impatto sulla tenuta del movimento è il nervosismo mostrato in questo periodo dal suo leader. Finito il congresso Salvini ha dato il via alle "purghe". Sempre più blindato dal ' cerchio magico ' composto dal suo staff, e dai pochi di cui ascolta ancora i consigli – in primis Claudio Durigon -, Salvini – un secondo dopo aver chiuso le porte della Fortezza da basso di Firenze, dove ha ottenuto la rielezione per acclamazione, ha aperto la stagione delle 'purghe'.

