Le previsioni meteo di oggi 30 giugno ad Avellino

Le previsioni meteo di oggi, 30 giugno, ad Avellino promettono una giornata soleggiata e calda, perfetta per uscire all'aperto. Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, senza piogge all’orizzonte, e temperature che raggiungeranno i 35°C. I venti moderati al mattino conferiranno un senso di frescura, mentre il cielo azzurro invita a godersi appieno questa splendida giornata estiva. Prepariamoci a vivere un 30 giugno all’insegna del sole e del relax!

A Avellino oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarĂ di 35°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterĂ a 5140m. I venti saranno al mattino moderati e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

