Le pisane Sidebloom e Powerside vincono il Bronzo al Premio Agorà

Le pisane Sidebloom e Powerside si confermano protagoniste nel mondo della comunicazione, conquistando il Bronzo al prestigioso Premio Agorà 2024 per il secondo anno consecutivo. Questo riconoscimento, tra i più longevi e rispettati in Italia, premia l’eccellenza delle campagne che innovano e ispirano. Un traguardo che testimonia il talento e la creatività di queste eccellenze pisane, capaci di distinguersi a livello nazionale e internazionale. La loro vittoria rafforza ulteriormente il ruolo di Pisa come polo di innovazione nel settore.

Pisa, 30 giugno 2025 - L’agenzia di comunicazione Sidebloom, in partnership con Powerside, associata a UNA – Aziende della Comunicazione Unite e Confcommercio Provincia di Pisa, conquista per il secondo anno consecutivo il Premio Agorà di Bronzo, uno dei riconoscimenti più prestigiosi e longevi nel panorama italiano della pubblicità e del marketing. Il Premio Agorà, istituito nel 1986, celebra l’eccellenza delle campagne che si distinguono per efficacia, coerenza con gli obiettivi, innovazione creativa e qualità del messaggio. Quest’anno, il riconoscimento è stato conferito al progetto di sito web realizzato per Nobel Wines, importatore e distributore newyorkese di vini di alto livello negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le pisane Sidebloom e Powerside vincono il Bronzo al Premio Agorà

