Le palermitane Alessandra Di Graziano ed Emma Preti tra i vincitori del 24° premio racconti nella rete

Le talentuose palermitane Alessandra Di Graziano ed Emma Preti si aggiudicano il prestigioso premio 24176 Riconoscimento Racconti nella Rete, dimostrando come passione e talento possano lasciare il segno nel mondo della scrittura. Alessandra, nata nel '94, ha coltivato sin da piccola un amore per le storie, trasformandolo nel suo blog StorieSnack. La loro vittoria celebra l’eccellenza narrativa italiana, confermando che il talento locale può conquistare il cuore di tutto il paese.

Alessandra Di Graziano nasce a Palermo nel ’94. Avida lettrice sin da bambina, coltiva crescendo diversi interessi tra cui gli animali, la musica, il pattinaggio e la scrittura. Nel 2021 apre il blog StorieSnack con l’intento di condividere le sue storie con il mondo, e continua a scrivere tra un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

