Le origini della guerra sono diverse | insistendo sulla responsabilità personale la violenza sparirebbe

Le origini della guerra sono complesse e spesso intrecciate, ma una cosa è certa: la responsabilità personale rappresenta la chiave per sconfiggere la violenza. Mentre le teorie psicoanalitiche e biologiche spiegano le radici profonde dei conflitti, è fondamentale riconoscere il ruolo di ciascuno di noi nel promuovere la pace. Solo agendo con consapevolezza, potremo sperare in un futuro senza violenza e conflitti irrisolti.

di Giorgio Boratto Le varie divergenti opinioni circa le origini della guerra sono riconducibili a diverse posizioni di fondo. Da un lato, le teorie improntate alla psicoanalisi, che incardinano la natura umana alla perdita infantile degli oggetti d’amore e al trauma della nascita; e le teorie fondate sulla biologia animale (meccanismi innati di combattimento o fuga; il gene che lotta per diventare dominante). Dall’altro lato, abbiamo le teorie che considerano la guerra un prodotto della struttura interna dei gruppi, dei loro sistemi di credenze, delle loro pretese territoriali, delle loro esigenze riproduttive esogamiche e della psiche collettiva della folla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le origini della guerra sono diverse: insistendo sulla responsabilità personale, la violenza sparirebbe

In questa notizia si parla di: guerra - origini - sono - diverse

"I social sono diventati un nuovo luogo per le immagini di guerra. Il massacro a Gaza lo abbiamo visto soprattutto attraverso le immagini dei singoli soldati presenti sul campo o dei civili che registravano. Credo che i soldati e l'apparato militare israeliano sfrutti Vai su Facebook

Le origini della guerra sono diverse: insistendo sulla responsabilità personale, la violenza sparirebbe; Le origini del conflitto tra India e Pakistan: perché si odiano tanto?; Siria, la guerra civile si è riaccesa: come è successo.

Le origini della guerra sono diverse: insistendo sulla responsabilità personale, la violenza sparirebbe - Le varie divergenti opinioni circa le origini della guerra sono riconducibili a diverse posizioni di fondo. Scrive ilfattoquotidiano.it

Quanto costa la guerra all’ambiente? - L’agente arancio in Vietnam, la contaminazione da macerie all’amianto, le mine in Ucraina, la proliferazione degli arsenali: forze armate e strutture militari sono responsabili del 5,5 per centodelle ... Come scrive esquire.com