Le nuove banconote da dieci euro | tra cultura e natura ecco i temi in corsa per il restyling

Le nuove banconote da dieci euro si apprestano a reinventare il loro volto, riflettendo l'anima vibrante dell'Europa di oggi. Con due temi finalisti, "Cultura europea" e "Fiumi e uccelli", il progetto promette di unire tradizione e natura in un design innovativo. Scopriamo come questa trasformazione possa influenzare la nostra percezione della moneta unica e rafforzare il senso di identità continentale. È un’occasione per valorizzare ciò che ci rende unici.

La Banca Centrale Europea si prepara a rinnovare il volto delle banconote in euro. Dopo più di vent’anni dall’introduzione della valuta unica, si punta ora a un design che rispecchi meglio l’identità europea contemporanea. Due i temi finalisti: “Cultura europea” e “Fiumi e uccelli”. In attesa del concorso grafico ufficiale, iniziano a emergere le prime . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

