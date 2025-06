Le notizie più importanti di oggi 30 giugno 2025 a Latina e in provincia

Scopri le notizie più importanti di oggi, 30 giugno 2025, a Latina e provincia. Tra eventi significativi e storie che toccano il cuore, il territorio pontino si confronta con sfide e traguardi. Purtroppo, questa giornata è segnata anche da una tragedia sulle strade, con la perdita di un giovane. Ecco il racconto completo di una giornata intensa, ricca di fatti che meritano attenzione e riflessione.

Le notizie di oggi a Latina e in provincia: di seguito un riepilogo della giornata attraverso i fatti principali accaduti sul territorio pontino in questa ultima giornata di giugno. - La giornata di oggi conta purtroppo una nuova giovane vittima sulle strade pontine. A perdere la vita Simone. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: notizie - giugno - latina - provincia

Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 3 giugno 2025 - Il 3 giugno 2025 segna una data cruciale per Caserta: il processo sulle gare truccate a Calvi Risorta scuote l'opinione pubblica, mentre le multe non incassate ad Aversa sollevano interrogativi su gestione e trasparenza.

Il riepilogo di questa giornata: le notizie di Latina e provincia ? Vai su Facebook

https://latinaquotidiano.it/telegiornale-regionale-del-lazio-di-lunedi-23-giugno-2025/… #telegiornale #lazio #notizie #roma #latina Vai su X

Le notizie più importanti di oggi 29 giugno 2025 a Latina e in provincia; I 93 anni dalla posa della prima pietra: Latina celebra le sue origini guardando al futuro; Le notizie più importanti di oggi 27 giugno 2025 a Latina e in provincia.

Le notizie a Latina e in provincia di oggi 23 giugno 2025 - Le notizie di oggi a Latina e in provincia: ecco di seguito il riepilogo di giornata attraverso i fatti e le storie più importanti nel territorio pontino in questo lunedì 23 giugno 2025. Segnala latinatoday.it

Incidente a Sabaudia, morto Simone Besco: il 15enne in scooter tamponato dal bus del Cotral - La preside lo ricorda sui social: « La sua assenza sarà sentita profondamente da tutti noi» ... Si legge su roma.corriere.it